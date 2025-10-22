Открыта площадка по выработке решений по оснащению образовательных учреждений РФ

22 октября в конгресс-центре ОЭЗ «Технополис Москва» открыл свою работу съезд «УЧПРОМ-2025». Это ключевая отраслевая площадка, где вырабатываются решения для всей экосистемы учебной промышленности России: от производителей и интеграторов до школ, колледжей, региональных и федеральных органов власти, передает пресс-служба организаторов.

Ожидается, что по итогам съезда в Правительство РФ будет направлено предложение о необходимости разработки долгосрочной стратегии развития индустрии учебного оборудования, интегрированной с национальными и федеральными проектами.

В повестке съезда заявлено 22 сессии, часть из которых направлена на поиск решений по самым «болевым» точкам:

— Синхронизации разработки новых образовательных программ, учебников, перечней оборудования с возможностями промышленности по их производству.

— Выравнивание ситуации с обеспеченностью учебным оборудованием и средствами обучения новостроек — детских садов, школ, СПО: принятие единых минимальных стандартов для из оснащения.

— Выход на офсетные контракты, которые обеспечат стабильность производителям, откроют для них новые возможности кредитования и инвестиций в развитие производственных мощностей (Познакомиться с деловой программой: https://prom4edu.ru/#program

«Учебная промышленность России готова принять вызовы и по импортозамещению, и по наращиванию объемов производства, все, что ей сейчас нужно — понятный заказ на 1-3 года вперед и решения, которые обеспечат приток инвестиций», — заявила программный директор съезда «УЧПРОМ-2025», президент АИДТ Антонина Цицулина.

На экспозиции съезда представлены 35 компаний, основная часть которых — производители высокотехнологичного оборудование для всей вертикали образования — от детских садов до вузов. Выставка «УЧПРОМ-2025» станет основной площадкой для решений о стандартах оснащения отечественным учебным оборудованием в рамках национальных образовательных проектов. Список экспонентов: https://prom4edu.ru/offline-exhibition#list

На полях съезда будет представлен «Рэнкинг производителей учебного оборудования-2025», который позволит увидеть динамику развития отрасли.

Каждый посетитель съезда — на начало мероприятия их зарегистрировалось более 1500 человек — сможет проголосовать на лучшую учебную продукцию — на площадке УЧПРОМа установлены специальные киоски, и сегодня же начнется битва за голоса экспертов в номинации «Лучшее учебное оборудование и средства обучения» национальной премии «Золотой медвежонок».

Участие в съезде «УЧПРОМ-2025» бесплатное, но при обязательной предварительной регистрации (не менее чем за сутки до посещения): https://prom4edu.ru/visitors