Открыт отбор социально ориентированных НКО Подмосковья для информподдержки

сегодня в 12:36

Министерство информации и молодежной политики Московской области (МИМП) объявило о начале отбора социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) для оказания информационной поддержки. Цель отбора — содействие в создании и поддержке официальных сайтов НКО через использование федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», сообщила пресс-служба министерства.

Условия участия:

НКО должны быть зарегистрированы в Московской области не менее года.

Организации должны заниматься благотворительностью, волонтерством, патриотическим воспитанием, образованием, культурой, здравоохранением или другими социально значимыми видами деятельности.

НКО не должны иметь задолженностей по налогам, находиться в процессе ликвидации или банкротства, а также быть включенными в реестр иностранных агентов.

Сроки:

Прием заявок: с 3 марта по 1 апреля 2025 года.

Отбор продлится до 17 июня 2025 года.

Документы для участия:

Заявка по установленной форме.

Копии учредительных документов.

Сведения о деятельности за последний год.

Документы, подтверждающие отсутствие задолженностей.

Контактная информация:

Электронная почта: minfo@mosreg.ru

Телефон: 8 (498) 602-09-30.

Подробности на сайте МИМП: https://mimp.mosreg.ru

Результаты отбора будут опубликованы на сайте МИМП в течение 14 дней после завершения оценки заявок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.