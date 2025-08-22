Открыт дополнительный прием в Жуковскую детскую школу искусств № 1

сегодня в 20:27

С 20 августа начинается дополнительный прием заявлений в Жуковскую детскую школу искусств № 1 на обучение по предпрофессиональным программам в области искусства, сообщает пресс-служба администрации округа.

Заявления будут принимать по таким направлениям как:

хоровое пение;

струнные (скрипка);

духовые и ударные инструменты (тромбон, флейта, кларнет, фагот);

народные инструменты (балалайка, домра);

музыкальный фольклор;

хореография;

театральное искусство;

живопись;

архитектура.

Ознакомиться с программами можно в Навигаторе дополнительного образования Московской области (https://new.dop.mosreg.ru/directivities?municipality=14&organizer=491). Прием заявлений начинается с 20 августа через региональный портал госулуг (https://uslugi.mosreg.ru/).

Обучение проводится на бюджетной основе. Количество мест ограничено.

Вступительные испытания состоятся по адресу: округ Жуковский, ул. Молодежная, дом № 10

Вся актуальная информация в разделе «поступающим» (https://zdshi1.ru/postup/) на сайте ЖДШИ № 1.

Дополнительные вопросы можно уточнить по телефону школы: 8(495)556-98-90 или через форму «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» (https://zdshi1.ru/contact/obratnaya) на сайте школы.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.