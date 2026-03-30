Отключение геолокации не поможет: как сталкеры вычисляют жертв в Сети

Даже без геолокации пользователи оставляют цифровой след, по которому можно определить их местоположение и образ жизни, сообщил РИАМО основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.

«Многие уверены, что, если отключить геолокацию в постах, то проблема решена. Это опасное заблуждение. Ваше местоположение могут выдать детали на фото: вывески магазинов, номера домов, особенности архитектуры, даже отражения в витринах или очках. Современные алгоритмы распознавания изображений способны сопоставить эти элементы с базами данных и картами», — сказал Кокунцыков.

Он добавил, что второй источник утечки — метаданные. Даже если вы не указываете геолокацию вручную, фотография может содержать EXIF-данные с координатами. Большинство социальных сетей их обрезают, но не все и не всегда. Особенно это касается мессенджеров и менее популярных платформ.

«Третье — поведенческий паттерн. Регулярные публикации „из дома“ в одно и то же время, сторис с маршрутом пробежки, фото любимой кофейни каждое утро — все это формирует цифровой след, по которому можно вычислить ваш график и места пребывания. Сталкеру не обязательно знать точный адрес — достаточно понять, где вы бываете регулярно», — рассказал эксперт.

Четвертый момент — это косвенные признаки. Например:

— чеки и упаковки с адресами доставки;

— посадочные талоны;

— номера автомобилей;

— школьная форма детей;

— интерьер квартиры, который можно сопоставить с объявлениями о продаже жилья.

«Особо отмечу социальную инженерию. Часто злоумышленники не ищут информацию напрямую, а собирают ее через окружение жертвы. Друзья, коллеги, родственники могут непреднамеренно „засветить“ вас — отметить на фото, упомянуть место встречи, выложить совместный контент», — предупредил специалист.

