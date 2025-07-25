Отходы оленеводства начнут перерабатывать в коллаген в России

Из костей, шкур и рогов северного оленя будут производить коллаген — ценное сырье для фармацевтики и промышленности. Сейчас в РФ нет массового выпуска коллагена из продукции оленеводства, однако научные исследования подтверждают его высокое качество. Капитальные затраты на первом этапе составит 400 млн рублей. В год цех сможет перерабатывать 1000 тонн сырья, выпускать 200 тонн готовой продукции.

«Запуск нового предприятия в Ненецком автономном округе соответствует целям федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“, который входит в состав нацпроекта „Экологическое благополучие“. И согласно задачам нацпроекта, к 2030 в оборот должны вовлекаться 50% отходов в сельском хозяйстве,», — сказала гендиректор ППК РЭО Ирина Тарасова.

При этом ежегодно в России образуется более 300 млн тонн отходов сельского хозяйства и побочных продуктов животноводства.

Проект по производству коллагена из оленьего сырья был представлен на Совете по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации.

Коллаген производят в основном из шкур и костей крупного рогатого скота, свиней и птицы. Развиваются и альтернативные технологии: из кожи пресноводной рыбы, медуз, куриных гребешков и лапок. Полученный продукт применяется в фармацевтике, пищевой промышленности и косметологии.

«Меры поддержки для подобных предприятий носят межотраслевой характер, часть идет от Минсельхоза, также есть и меры от Минэкономразвития по линии МСП, возможно использовать также средства фондов развития промышленности, федерального или региональных — зависит от специфики и масштабов проекта. Регионы показывают практику „сшивки“ отраслевых мер в целях в том числе и для сокращения отходов, роста добавленной стоимости через глубокую переработку», — отметила директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.