В сети появились кадры жилья троих детей-маугли в подвале дома Петербурга

В Санкт-Петербурге отец жил с тремя детьми-маугли в подвале дома. Детей забрали для осмотра в больницу, сообщает SHOT.

Как стало известно, 36-летний Артур оборудовал себе квартиру в подвале жилого дома на Московском шоссе. Там он сделал унитаз, раковину, а также подключился к энергосети с канализацией.

Мужчина оборудовал дом раскладушками, столами и диванами, а также постелил линолеум и ковры.

В настоящее время органы оперки занимаются поиском матери детей. Известно, что она уехала с новым возлюбленным полгода назад. Женщину ранее уже привлекали к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Мужчине нужно будет ответить перед органами опеки и подтвердить свое отцовство.