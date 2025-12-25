Отец предполагаемого исполнителя взрыва в Москве дал комментарии

RT взял интервью у отца мужчины, которого подозревают в совершении взрыва в Москве, повлекшего гибель двух сотрудников ДПС.

Речь идет о 24-летнем Павле из села Каменка, расположенного в Ивановской области. Его отец предполагает, что на действия сына могли повлиять злоумышленники.

«Мы до сих пор не верим. Поселок у нас маленький, все соболезнуют», — отметил мужчина.

Отец молодого человека рассказал, что последний год его сын проживал у бабушки. Он признался, что общение с ним было нечастым, но каких-либо признаков скрытности в его поведении он не наблюдал.

В то же время, одноклассница Павла сообщила, что он жил с матерью в Каменке, а к бабушке приходил вместе с братом, чтобы помогать ей. По словам девушки, подозреваемый учился в автотранспортном колледже в Иваново и работал на каком-то предприятии.

24 декабря на улице Ясеневой произошел взрыв, жертвами которого стали двое сотрудников ДПС, а также сам подрывник.

По информации Следственного комитета, сотрудники ДПС решили проверить подозрительного мужчину, находившегося рядом со служебным автомобилем, после чего прогремел взрыв.

В Главном управлении МВД России заявили, что погибшие в результате московского взрыва полицейские были молодыми офицерами.

