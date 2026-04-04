Отец Маска раскрыл, что Илон с детства любит русскую литературу

Отец основателя SpaceX и Tesla Илон Маск к 16 годам прочитал главные произведения мировой классической литературы, в том числе русской. Об этом ТАСС рассказал его отец, международный эксперт в сфере высокотехнологичных инвестиций и инноваций Эррол Маск.

Он рассказал, что ему не понадобилось советовать детям читать писателей Льва Толстого, Федора Достоевского и иную классику. Они самостоятельно интересовались такими книгами.

Илон Маск изучил все главные классические произведения к 16 годам. Интерес к чтению у бизнесмена появился с детства, подчеркнул собеседник.

В раннем возрасте Илон Маск читал толстые книги. При этом дети Эррола самостоятельно находили произведения.

