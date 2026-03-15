Отец главкома ВСУ Александра Сырского перестал узнавать родных

Отец украинского военачальника Александра Сырского, Станислав, утратил способность узнавать близких. Мужчина с трудом разговаривает и практически не может двигаться, хотя некоторое время назад медики отмечали положительную динамику, сообщает Mash .

86-летнему Станиславу Сырскому поставили диагноз, включающий деменцию и болезнь Паркинсона. В настоящее время основной задачей медицинского персонала является его реабилитация: каждый день они используют ортопедическую обувь и проводят процедуры для восстановления функций опорно-двигательной системы.

Пенсионер способен лишь ненадолго подниматься с постели и стоять рядом с ней. Единственным человеком, которого он еще помнит, является его супруга, постоянно находящаяся рядом с ним. Она не теряет надежды, что состояние мужа улучшится настолько, чтобы он мог совершать прогулки в инвалидной коляске.

В рамках недавнего медицинского осмотра у пациента выявили опухоль в области правой лобной доли головного мозга. Последующие анализы, однако, показали, что образование не является злокачественным и в настоящее время не представляет опасности для его жизни.

