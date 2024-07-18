Отец бойца СВО расследовал исчезновение сына и получил три страшные версии

Военный пенсионер из Омска на протяжении двух лет ищет пропавшего на спецоперации сына, который официально числится погибшим. По словам мужчины, ему не предоставили тело сына и назвали три разные причины, по которым погиб его наследник, сообщает omsk.aif.ru .

«Перед посадкой в самолет он мне сказал — пока официальных документов не будет, никому и ничему не верь», — вспомнил отец офицера.

Мужчина рассказал, что его сын пропал после месяца в зоне боевых действий — он служил на Изюмском направлении. 27 июля 2022 года родителям военного сказали, что их сын пал от прямого попадания снаряда — бригадный начмед также утверждал, что от его тела «ничего не осталось».

«Собранные останки пообещали отвезти в морг Ростова. Мы сдали ДНК, но биоматериал сына туда так и не был доставлен», — утверждает омич.

Позже семье сказали, что их сын погиб на артиллерийском складе, куда влетел снаряд. Однако эта информация не подтвердилась, указал отец офицера.

Один из командиров бойца позже заявлял, что в числе предполагаемых версий исчезновения военного рассматривалось и дезертирство. Однако и эта версия не подтвердилась — ее опровергли двое раненых сослуживцев офицера, которые сказали, что их брат по оружию «был в бою до последнего».

«Военная часть запросила разрешение на признание Дмитрия погибшим, мы пошли на этот шаг, чтобы снохе и внучке была материальная поддержка», — сказал отец участника СВО.

Отец фронтовика продолжает ежедневно мониторить соцсети и Telegram-каналы, разыскивая сына и не веря его смерть.