Отечественный производитель аналога TetraPak увеличивает мощности в Подмосковье

Компания-производитель упаковки для сока и молока завершила «нулевой цикл» строительства нового производственного корпуса и складов и ведет устройство конструкций надземной части. Ход строительства и соответствие проектной документации проверили инспекторы Главгосстройнадзора Московской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Возводить новое производственное здание компания «Молопак» начала в 2024 году. Для реализации импортозамещающего проекта застройщику был предоставлен земельный участок по региональной программе «Земля за 1 рубль».

Общая площадь объекта составит более 15 тыс. кв. м. Проект будет реализован в два этапа. На первом построят производственное здание, запустят линии по резке рулонов и ламинации, а также введут две складские зоны: для сырья и готовой продукции. На втором запустят еще три дополнительные складские зоны.

Здесь будут выпускать 13,2 тыс. тонн готовой продукции в год: асептическую упаковку для молока и молочных продуктов, соков, вин и других жидких пищевых продуктов.

Новый производственный цех «Молопак» станет третьим по счету. Завершить строительство планируют во втором квартале 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.