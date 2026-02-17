сегодня в 16:03

The Sun: отдыхающих в ОАЭ британцев могут депортировать в Россию

В Объединенных Арабских Эмиратах в начале февраля провели задержание обвиняемого в стрельбе в генерала ВС РФ Владимира Алексеева. На фоне этого британское The Sun начало пугать граждан своей страны тем, что их якобы могут экстрадировать в Россию, сообщает « Царьград ».

СМИ пишет, что любого иностранца якобы могут задержать в ОАЭ и отправить в Москву. Под угрозой находятся прежде всего, те, кто помогает Украине.

The Sun заявляет, что Дубай оказался якобы перевалочным пунктом для экстрадиции в РФ.

История, которую упоминает издание, случилась в начале февраля. В Москве мужчина выстрелил в генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева в подъезде его дома.

Предполагаемым стрелком был 32-летний Любомир К. После нападения он улетел в ОАЭ. Местные силовики по запросу РФ задержали мужчину и отправили обратно в Россию.

Адвокат Филипп Саймон Басс отметил, что ОАЭ пошли Москве навстречу весьма быстро. Это говорит о том, что между странами сформировались доверительные отношения.

Выдача преступников — стандартная мировая практика. Она дает возможность разным государствам совместно бороться с нарушителями закона.

