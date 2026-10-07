Отдых вылетел в унитаз: россиянка заболела после прилета в Турцию

Россиянка Ирина пожаловалась в своем блоге, что заболела в первый же день прилета в Турцию. После четырех дней «отдыха» она решила возвращаться домой.

«Отдых вылетел в унитаз в прямом смысле этого слова», — подчеркнула россиянка.

Она уточнила, что в солнечной Анталии у нее сразу начались жуткие головные боли, накрыла лихорадка. На следующий день прибавилась жуткая тошнота и началась диарея.

«На четвертый день я решила, что я больше не могу, все же домашние стены вылечат. Покупаем билеты на самолет до Саранска и сегодня вылетаем», — написала Ирина.

Подписчики посочувствовали девушке и пожелали поскорее выздороветь. А также поделились историями, как сами заболевали в Турции.

Но некоторые осудили россиянку, сказав, что она перезаражает весь самолет, так как отправляется домой больная, а надо бы лечиться в Турции.

«В Турции с их лекарствами вылечится гораздо проще, чем в России, и тем более везти эту заразу с сотнями других здоровых пассажиров! Маразм», — отметила одна из подписчиц.

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