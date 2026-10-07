«Зима будет сложной»: Фицо заявил, что у Европы большие проблемы с нефтью и ГСМ

Европу ждет тяжелая зима из-за трудностей с наличием топлива, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Тот, кто видел фильм „Аполлон-13“, знает знаменитое выражение: „Хьюстон, у нас проблемы“. У Европы серьезные проблемы с нефтью и горюче-смазочными материалами», — сказал Фицо на пресс-конференции.

По его словам, вчерашний саммит в видеоформате, в котором словацкий премьер принял участие, ясно показал, что «осень и зима будут очень-очень сложными».

Фицо добавил, что на ситуацию негативно влияют несколько факторов. Среди них — конфликт между США и Ираном, а также постепенное снижение мощности нефтеперерабатывающих заводов в ряде стран.

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