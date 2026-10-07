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Погибший в Турции россиянин был спецом по экстремальному скоростном спуску

Разбившийся в среду в Турции российский парапланерист был специалистом по экстремальному скоростному спуску, сообщает Baza .

Утром в среду при полете с горы Бабадаг в Турции разбился 37-летний россиянин.

Москвич уже давно увлекался спидфлаем — поддисциплина парапланерного спорта. В ней пилот спускается со склона горы на скоростном крыле. Такой полет часто сопровождается экстремальным маневрированием на небольшой высоте.

В соцсетях погибший часто выкладывал видеоролики, на которых он проносится над кронами деревьев или в опасной близости от скал.

Последний полет экстремал совершал в одиночку с высоты 1900 м. Генконсульство РФ окажет семье погибшего москвича всю необходимую помощь.

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