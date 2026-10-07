Российский парапланерист разбился в Турции во время прыжка со скалы

В Турции при полете с горы Бабадаг разбился 37-летний российский парапланерист, сообщает Baza .

Мужчина совершал одиночный полет с горы высотой 1900 м утром в среду. Сразу после начала полета у парапланериста что-то пошло не так, и он потерял управление.

На место трагедии прибыли спасатели и представители жандармерии, но спасти туриста не удалось. Мужчина скончался погиб на месте.

Специалисты экстренных служб выясняют все причины трагедии. По данному факту начато расследование.

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