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Около Китай-города выставили оцепление из-за подозрительного предмета

Происшествия
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Фото - © Telegram/Осторожно, Москва

На Мясницкой улице у Китай-города в столице выставили оцепление из силовиков из-за подозрительного предмета, сообщает «Осторожно, Москва».

По предварительной информации, причиной установки оцепления мог стать подозрительный предмет.

Как отметили очевидцы, росгвардейцы с обеих сторон улицы разворачивают прохожих и просят людей идти в обход.

Также часть заведений на Мясницкой улице сейчас не работает. Обстоятельства инцидента уточняются.

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