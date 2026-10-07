Около Китай-города выставили оцепление из-за подозрительного предмета
Фото - © Telegram/Осторожно, Москва
На Мясницкой улице у Китай-города в столице выставили оцепление из силовиков из-за подозрительного предмета, сообщает «Осторожно, Москва».
По предварительной информации, причиной установки оцепления мог стать подозрительный предмет.
Как отметили очевидцы, росгвардейцы с обеих сторон улицы разворачивают прохожих и просят людей идти в обход.
Также часть заведений на Мясницкой улице сейчас не работает. Обстоятельства инцидента уточняются.
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