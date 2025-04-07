Отделения колледжа «Энергия» присоединились к акции в поддержку людей с аутизмом

В структурных подразделениях Реутова, Балашихи и Богородского округах Подмосковного колледжа «Энергия» прошла международная акция «Зажги синим», приуроченная ко Всемирному дню распространения информации об аутизме. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В акции приняли участие студенты, преподаватели Подмосковного колледжа, а также конкурсанты регионального этапа Чемпионата Абилимпикс, один из этапов которого проходил на базе колледжа. В ходе мероприятия ребятам рассказали, что впервые социальная акция «Зажги синим» была предложена в 2005 году крупнейшей американской организацией Autism Speaks («Аутизм говорит»). В самых разных городах мира в начале апреля знаковые здания подсвечиваются синим цветом, чтобы подчеркнуть важность помощи людям с РАС для повышения уровня их жизни. Акция стала традиционной в Австралии, Египте, Румынии, Бразилии. В России акция проводится с 2013 года.

Во всех подразделениях колледжа прошли беседы, в которых поговорили о важности понимания, терпимости и поддержки. Ребята учились слушать и слышать, видеть за особенностями человека с его чувствами, мечтами, стремлениями. Особенным моментом дня стала выставка художественных работ, созданных ребятами с РАС. Студенты с РАС продемонстрировали свои таланты, поддержав идею, что искусство — это язык, который понимают все, независимо от особенностей восприятия.

«Этот день стал не просто акцией — он стал открытием. Мы увидели, насколько разнообразен мир, как много в нем красоты и вдохновения», — отметили студенты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.