Отдел ЗАГС по городскому округу Домодедово зарегистрировал 300 пар молодоженов

Трехсотыми молодоженами 2024 года в отделе ЗАГС по городскому округу Домодедово Главного управления ЗАГС Московской области 10 апреля стали Алексей и Виктория, для которых эта новость стала приятным сюрпризом, передает пресс-служба главного управления ЗАГС Московской области.

Супруги обменялись кольцами, а сотрудники отдела ЗАГС сердечно поздравили эту замечательную пару с днем создания семьи и вручили им первый семейный документ — свидетельство о заключении брака.

Граждане РФ, решившие заключить брак, могут самостоятельно выбрать способ подачи заявления на государственную регистрацию заключения брака — направить его онлайн через единый портал государственных услуг или лично обратиться к сотрудникам отдела ЗАГС. Подать заявление о заключении брака можно минимум за месяц, максимум за 1 год до планируемого дня бракосочетания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.

