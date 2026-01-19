сегодня в 13:06

Отдел по конвоированию ГУФСИН России по Московской получил новые спецавтомобили

Специальные автомобили типа КАМАЗ предназначенные для перевозки подозреваемых, обвиняемых и осужденных между учреждениями УИС, на обменные пункты и обратно. Вместимость спецавтомобиля — 24 человека. Поступившая техника относится к современным образцам специального автотранспорта и отвечает установленным требованиям безопасности, сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

На новом спецавтомобиле установлен более мощный двигатель, система принудительной вентиляции кузова и кондиционирования воздуха, а также автоматической системой пожаротушения двигателя, исключающая возможность его возгорания.

Так, новые автомобили оснащены усовершенствованной системы видеонаблюдения и аудиозаписи. Наблюдение и запись окружающей обстановки и происходящего внутри салона ведется в режиме реального времени.

Кроме того, специальный автотранспорт оборудован системой контроля транспортных средств «Глонасс», специальными световыми и звуковыми сигналами.

Стоит отметить, что введение новой техники в эксплуатацию позволит повысить эффективность, надежность и безопасность выполнения задач

по конвоированию, а также улучшить условия службы сотрудников уголовно-исполнительной системы.