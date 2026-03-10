Отдали ребенка бабушке: как россияне совмещают воспитание детей и работу

Согласно исследованию, каждый пятый родитель (21%) отдал ребенка бабушке на воспитание, чтобы работать. Как пояснили опрошенные, из-за строгого рабочего графика не было возможности заниматься образованием ребенка и возить его к репетиторам, на кружки и секции, поэтому отправить детей к бабушке казалось хорошим решением, рассказали РИАМО в пресс-службе девелопера Level Group и «Синергия Франчайзинг».

При этом каждый десятый (10%) посетовал, что был вынужден сменить место работы из-за неудобного графика, потому что попросить помощи с организацией детских занятий было не у кого. И только 6% респондентов смогли позволить себе нанять няню на полный день или автоняню для сопровождения детей на занятия.

Большинство опрошенных (64%) были вынуждены отказаться от интересного кружка из-за неудобной логистики, выбирая карьеру в приоритете. Избежать компромиссов поможет наличие в жилом комплексе или в непосредственной близости школ, детских садов и развивающих центров. Кстати, по имеющимся данным, каждый третий родитель (33%) выбирает в приоритете именно ЖК с инфраструктурой для семей с детьми при покупке квартиры.

«Эти данные показывают, что дефицит доступной инфраструктуры напрямую влияет на семейные решения — от смены работы до передачи заботы о ребенке старшему поколению. Для рынка франчайзинга это означает устойчивый спрос на форматы, встроенные в жилые районы и упрощающие повседневную жизнь: образовательные проекты, кружки и спортивные студии, медицинские услуги, клиники и лаборатории, прачечные, мастерские ремонта и пошива, бытовые сервисы. Если только 6% могут позволить себе няню, значит, массовый запрос смещается в сторону доступных локальных решений рядом с домом», — отметил директор «Синергия Франчайзинг» Николай Маркин.

