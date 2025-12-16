«Отдают реакцию»: Анастасия Решетова рассказала, как относится к хейтерам

По ее словам, они также являются аудиторией, поскольку регулярно посещают ее профиль, просматривают публикации, оставляют комментарии и оценивают. Модель подчеркнула, что отвечает своим недоброжелателям, тем самым вызывая у них ответную реакцию.

«Я не трачу на них свои нервы, отвечаю, чтобы получить реакцию. Они отдают реакцию взамен мне. Очень часто было так, что хейтеры превращались в часть моей постоянной аудитории, становились лояльны ко мне, пообщавшись со мной на странице. Хейтеры — это неотъемлемая часть жизни любого публичного человека. Если бы меня только любили, это было бы неинтересно», — поделилась Решетова.

Ранее девушка выразила недовольство тем, что пользователи в комментариях сравнили ее с другим блогером — Оксаной Самойловой — и намекнули на злоупотребление инъекциями филлеров и ботокса. Решетова уверена, что подобные комментарии оставляют женщины с комплексами и подчеркнула, что не видит необходимости сравнивать себя с другими.

