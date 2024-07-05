«Отбить Волчанск»: в армии ответили, зачем Зеленский собрал 14 новых бригад ВСУ

Российский военный и автор Telegram-канала «Очередной СВОшник» ответил, почему на Украине создали 14 новых бригад ВСУ, о чем ранее заявлял президент Владимир Зеленский. По мнению бойца, с новыми бригадами противник может попробовать отбить Волчанск (Харьковская область), однако на большее у него «не хватит сил», сообщает «ФедералПресс» .

«Контрнаступ будет, но какой? Не представляю, куда этим можно наступать. Вероятно, попробуют отбить Волчанск, на большее не хватит сил», — сказал военнослужащий.

Военный блогер также добавил, что ни одна из свежесформированных бригад ВСУ не имеет достаточного вооружения. По его словам, в основном новые украинские подразделения собраны из бойцов территориальной обороны и уже существующих бригад.

Вместе с этим новые формирования ВСУ не укомплектованы тяжелой техникой, указал автор Telegram-канала.