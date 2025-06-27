От выбора вуза до стажировки: как Сбер поддерживает молодежь

Подобрать вуз, узнать стоимость обучения, посоветоваться по поводу будущей профессии — это и многое другое старшеклассники, выпускники и их родители теперь могут сделать в Telegram-боте GigaChat. Для этого нужно зайти в меню, выбрать мини-приложение «Подобрать университет». В нем есть две вкладки — «Калькулятор вузов» и «Я не знаю, кем хочу стать», передает пресс-служба Сбера.

В «Калькуляторе вузов» пользователи смогут указать свои баллы ЕГЭ, профиль обучения и город. После этого GigaChat посоветует подходящее направление и расскажет о самом вузе. Всего в подборке доступно более 700 вузов по всей России. Во вкладке «Я не знаю, кем хочу стать» умный помощник подскажет направления по предметам в школе, расскажет о тенденциях последних лет и подберет востребованные профессии.

Кроме того, Сбербанк активно вовлекает молодёжь в свою деятельность, предоставляя возможность прохождения практики или стажировки. Так, среди практикантов Среднерусского банка Сбербанка — учащиеся ведущих вузов Москвы и Московской области, таких как МФТИ, МГТУ имени Н. Э. Баумана, филиалы МИРЭА, РАНХиГС, Финансового университета, а также лучшие университеты Тульской, Брянской, Рязанской, Тверской, Калужской и Смоленской областей. А для поддержки студентов и развития их навыков Сбер традиционно реализует комплексную программу активностей. Так, с начала года состоялосьболее 110 образовательных и профориентационных событий по всей территории присутствия Среднерусского банка Сбербанка.

«Сбер предоставляет молодым людям уникальную площадку для получения первого профессионального опыта и развития. Наши практики и стажировки, а также обширная программа мероприятий позволяют студентам прикоснуться к реальным бизнес-процессам одной из крупнейших компаний страны — только за первые пять месяцев 2025 года в Среднерусском банке Сбербанка прошли практику почти 900 студентов. Мы видим в них не только будущих коллег, но и энергичных новаторов, способных привнести свежие идеи. От всей души поздравляю каждого с Днем молодежи и желаю успехов в учебе, карьере и реализации самых смелых амбиций!», — добавил вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Среднерусский банк Сбербанка уделяет много внимания сотрудничеству со студентами и развитию их потенциала: организация системно взаимодействует с более чем 150 университетами и 80 колледжами, и постепенно сети сотрудничества только растут. За 2024 год около 800 студентов успешно прошли практику в Среднерусском банке Сбербанка и почти 50 из них устроились на работу в компанию. По всей России в Сбере прошли практики и стажировки почти 14 тысяч студентов, и более 1 тысячи успешно трудоустроились в Сбер.