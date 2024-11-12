От одного до трех градусов тепла будет в Московском регионе 12 ноября

Гидрометцентр РФ: ветер до 8 м/с будет в Московском регионе во вторник

Днем 12 ноября в Московском регионе будет от одного до трех градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Ожидается переменная облачность. Дождя и снега не будет. Ветер юго-западный и западный, от трех до восьми метров в секунду.

Ночью будет от одного градуса мороза до одного градуса тепла. Ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно без дождя и снега. Ветер западный, от трех до восьми метров в секунду.

Ранее сообщалось, что на неубранный снег и гололед в столице и Московской области можно пожаловаться. Необходимо обратиться в ТСЖ, УК, Мосжилинспекцию, Объединение административно-технических инспекций.