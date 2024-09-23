От лекарств до автомобилей: столичные предприниматели поддерживают бойцов СВО

Владельцы небольших предприятий розничной торговли и крупных торговых центров оказывают поддержку военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщается на сайте мэра Москвы.

Большинство магазинов автозапчастей передают российским бойцам двигатели, коробки передач, шины, диски, инструменты, батарейки, генераторы, лампочки и моторное масло. Также один из столичных универмагов и магазин передали на фронт мотоциклы и автомобили.

Крупные ТЦ предоставляют бесплатные помещения, в которых волонтеры могут принимать посылки от неравнодушных москвичей и формировать гуманитарные грузы.

Торговый центр в столичном районе Люблино собрал для бойцов куртки и спортивные костюмы. Еще магазины передают военнослужащим футболки и майки, носки и перчатки, шерстяные стельки для обуви. Помимо этого, благотворительные фонды получают от бизнеса медикаменты, кровоостанавливающие жгуты, противоожоговые повязки, бинты, пластыри, шприцы, растворы для инъекций и др.

Кроме того, столичный бизнес отправил в зону СВО несколько стиральных машин, газовые плиты и баллоны, тепловые пушки, средства для мытья посуды, влажные салфетки и стиральный порошок.

Множество магазинов принимает участие в сборе гуманитарной помощи, предоставляя палатки, спальные мешки и дождевики, рации, автомобильные радиостанции, камеры видеонаблюдения и средства от насекомых. Один из крупных столичных универмагов также отправил партию биноклей. Общий объtм собранных предметов исчисляется сотнями.