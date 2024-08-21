От Ингушетии до Приморья: в РФ запрещают продажу энергетиков детям

В России могут оштрафовать на 150 тыс руб за продажу энергетиков детям

В марте 2025 года в России планируют принять закон, запрещающий продажу энергетиков детям до 18 лет. Где уже сегодня нельзя купить такой напиток, изданию «Секрет фирмы» рассказали эксперты.

«Из законопроекта следует, что продавцы обязаны отказывать в продаже энергетических напитков несовершеннолетним без документа, подтверждающего возраст, а регионы могут ограничить время и места продажи», — сказала журналистам Виктория Данильченко, председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко».

Вместе с тем Данильченко отметила, что в стране пока еще не введен единый федеральный закон, который бы регулировал продажу безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков.

Однако ограничения на продажу энергетиков уже действуют в Московской области. За продажу такого напитка ребенку граждане могут получить штраф на сумму до 5 тысяч рублей, предприниматели и должностные лица — штраф до 50 тысяч рублей, а юрлиц могут оштрафовать уже на 100-150 тысяч.

Впервые такие меры были приняты в Ингушетии, Хабаровском крае и Приморье. При этом ребенок может попросить взрослого купить ему энергетик, это законом не наказывается.

Также адвокат и партнер компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков заявил, что запрет на продажу энергонапитков установлен в Саратовской области и Санкт-Петербурге. При этом, по словам юриста, в Петербурге действует запрет конкретно на продажу энергетиков в розницу.