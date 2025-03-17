От фото до секса: родителей в России предупредили об опасности груминга

Психолог Ольга Бочкова, комментируя нашумевшую ситуацию с обвинением Оксимирона в насилии над подростками, заявила, что чаще всего под угрозой груминга находятся дети от 7 до 12 лет, сообщает «Секрет фирмы» .

«Часто родителям кажется, что достаточно ограничить общение ребенка с посторонними, и тогда он будет под защитой. Но вымогать интимные фотографии и видео могут и знакомые ребенка, и его ровесники», — сказала Бочкова.

Груминг происходит в несколько этапов: знакомство, чаще всего в соцсетях, установление доверительных отношений при помощи переписок и личного общения, изоляция от семьи и друзей, флирт и обмен интимными фотографиями и, наконец, сексуальный контакт.

По данным Лаборатории Касперского, в России каждый шестой ребенок сталкивается с угрозой груминга.

В марте известного рэпера Оксмирона* обвинили в растлении малолетних. Девушки заявили именно о груминге: долгих изощренных действиях с целью перейти к интиму. В момент отношений с Оксмироном некоторые из них не достигли 18 лет.

* Физлицо признано иноагентом в РФ.