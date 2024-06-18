Учителя из разных уголков мира будут работать в школе в ЖК «Пехра» в Балашихе

В здании на Трубецкой улице ведутся монтаж инженерных сетей, кровельные работы, прокладка наружных и внутренних сетей, черновая отделка, а также монтаж дверей.

На объекте трудятся порядка 300 человек. Работают 8 единиц техники.

Директор учреждения Наталья Антонюк рассказала, что сейчас активно ведется набор учителей. Планируется, что здесь будут работать педагоги из Европы и разных городов России.

«Планируем, что здесь будет работать преподаватель истории из Дании. Он победитель конкурса „Лучший учитель посольских школ“. Также мы ждем учителей из Калининграда, Салехарда, Липецка и Старого Оскола. И каждый из них заинтересован в том, чтобы прийти в эту школу с новейшим оборудованием. Ждем открытия нашей школы, она даст возможность юным жителям ЖК „Пехра“ получать образование в шаговой доступности», — сказала Наталья Антонюк.

В 4-х этажном здании общей площадью более 25 тысяч квадратных метров предусмотрено размещение учебных классов, помещений групп продленного дня, спортивного зала, кабинетов логопеда и психолога блока начальной школы. В блоке основной и старшей школы разместятся классы и лаборатории, спортивный и актовый залы, читальный зал с ИT-зоной, столовая с пищеблоком. На прилегающей территории появятся стадион с беговыми дорожками, зона отдыха, площадки для спортивных игр и проведения общешкольных мероприятий.

Ранее уникальный проект учреждения был признан лучшим на конкурсе ассоциации проектировщиков Московской области. Школу украсят 3D панно над центральным входом, портрет известного греческого Бога Прометея и тянущиеся к огню руки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.