«Осветило хорошо»: над Челябинской областью пролетел метеор
Момент пролета метеора над Челябинской областью попал на видео
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Минувшей ночью в небе над Челябинской областью пролетел яркий метеор. Момент, когда небесное тело вошло в атмосферу, попал на видео, его публикует SHOT.
На кадрах видно, как светящийся шар быстро движется по небосклону. В какой-то момент он ярко вспыхивает, освещая собой ночное небо, и исчезает — болид сгорел в атмосфере.
Как пишет издание 74.ru, небесное тело было хорошо видно в Златоусте и Бердяуше, а отголоски яркой вспышки докатились до Челябинска, Копейска, Чебаркуля, Коркина, Еманжелинска и Миасса.
Пролет метеора приковал внимание множества местных жителей, несмотря на поздний час.
«Летел с юга на северо-запад. Осветило хорошо», — рассказала одна из очевидцев.