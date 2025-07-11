«Осветило хорошо»: над Челябинской областью пролетел метеор

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Момент пролета метеора над Челябинской областью попал на видео

Минувшей ночью в небе над Челябинской областью пролетел яркий метеор. Момент, когда небесное тело вошло в атмосферу, попал на видео, его публикует SHOT .

На кадрах видно, как светящийся шар быстро движется по небосклону. В какой-то момент он ярко вспыхивает, освещая собой ночное небо, и исчезает — болид сгорел в атмосфере.

Как пишет издание 74.ru, небесное тело было хорошо видно в Златоусте и Бердяуше, а отголоски яркой вспышки докатились до Челябинска, Копейска, Чебаркуля, Коркина, Еманжелинска и Миасса.

Пролет метеора приковал внимание множества местных жителей, несмотря на поздний час.

«Летел с юга на северо-запад. Осветило хорошо», — рассказала одна из очевидцев.