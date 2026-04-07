Осужденный в США россиянин попросил МИД спасти его от выдачи Украине

Осужденный в США на два года россиянин Илья Ангелов обратился к МИД России с просьбой обменять его и не допустить экстрадиции на Украину, где ему может грозить до 15 лет лишения свободы, сообщает RT .

Илью Ангелова арестовали в Лондоне в 2023 году. По имеющимся данным, американские спецслужбы выманили его из ОАЭ, где он временно проживал, после чего экстрадировали в США. Долгое время дело было засекречено, и близкие не знали о его местонахождении.

В марте 2026 года суд в США приговорил россиянина к двум годам тюрьмы, признав виновным в «кибератаках на американские компании». Ущерб оценили в 14 млн долларов.

Выдачи Ангелова добивается Киев. Он внесен в базу «Миротворца»* как лицо, «причастное к деятельности против Украины». Ему вменяют участие в террористической организации, финансирование терроризма и незаконное пересечение границы в связи с помощью ДНР. У мужчины есть награда за оборону Славянска.

«Муж говорил мне, то на Украине ему может грозить около 15 лет. Его там хотят судить в связи с тем, что он воевал в Донбассе, он есть на „Миротворце“* в связи с этим. Я обратилась в наше посольство в Вашингтоне, чтобы не допустили экстрадиции моего мужа на Украину», — отметила супруга россиянина Любовь.

С аналогичной просьбой Ангелов также обратился к российским дипломатам. Ранее МИД России заявлял об активизации действий спецслужб США в отношении россиян.

* Сайт признан экстремистским и запрещен на территории России.