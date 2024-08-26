Осужденный на 23 года вагнеровец вышел из колонии через 8 дней и уехал на СВО

Бывший боец ЧВК «Вагнер» Иван Россомахин получил 23 года тюрьмы за жестокое убийство пенсионерки. Но уже через 8 дней его выпустили из колонии, сообщает Baza .

29-летний Россомахин вернулся с СВО и снова пустился во все тяжкие — мужчина изнасиловал и жестоко убил пенсионерку. Его приговорили к 23 годам тюрьмы. 11 августа его привезли в ИК-1, но освободили уже через 8 дней.

Оказалось, что мужчина подписал контракт с Минобороны и снова отправился в зону СВО. Более того, это не первый срок Россомахина. В 2020 году его приговорили к 14 годам за убийство и грабеж. В тюрьме преступник подписал контракт с ЧВК и в марте 2023 года уже был на свободе.

В это время Россомахин совершил второе преступление. Он убил 85-летнюю женщину и надругался над телом. Дело получило широкий общественный резонанс. Хотя мужчина и отправился на СВО, но все равно должен выплатить семье погибшей 2 млн рублей в качестве компенсации.