На дорогах Подмосковья — в больших городах и маленьких посёлках — стали появляться макеты «ребёнок-пешеход». Пластиковые дети напоминают взрослым о безопасности вблизи пешеходных переходов и образовательных учреждений. Вслед за «малышкой» с жёлтым рюкзаком, установленной первой на Лётной улице, в Долгопрудный приехали ещё 10 «ребят».



«Мальчики» и «девочки» уже установлены на:



- Советская улица, 8/8;

- улица Циолковского, 10;

- улица Циолковского, 16;

- Октябрьская улица, 22к1;

- Дирижабельная улица, 19/17.



Сегодня, 28 августа, МБУ «Благоустройство» завершит монтаж макетов по следующим адресам:



- Дирижабельная улица, 9;

- Северная улица, 2;

- Ленинградская улица, 10А.

- Загорская улица, 30;

- улица Академика Лаврентьева, 29.



Чуть позднее в городе будут установлены еще 10 «детей»:



- Советская улица, 5;

- улица Циолковского, 18;

- Первомайская улица, 44;

- Октябрьская улица, 16А;

- улица Академика Лаврентьева, 2;

- Спортивная улица, 2;

- проспект Пацаева, 7к11;

- Речная улица, 20;

- Набережная улица, 15;

- улица 25-го съезда, 1Б.



В Госавтоинспекции МУ МВД России «Мытищинское» отметили, что эта инициатива содействует повышению уровня безопасности дорожного движения и снижению риска возникновения аварий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.



«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня в XXI веке очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.