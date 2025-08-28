Осторожно — ребенок: 20 «детей» установят на улицах Долгопрудного
Фото - © Администрация Долгопрудный г.о.
В Долгопрудном установили пластиковых детей-пешеходов для безопасности на дорогах, сообщили в пресс-службе округа.
На дорогах Подмосковья — в больших городах и маленьких посёлках — стали появляться макеты «ребёнок-пешеход». Пластиковые дети напоминают взрослым о безопасности вблизи пешеходных переходов и образовательных учреждений. Вслед за «малышкой» с жёлтым рюкзаком, установленной первой на Лётной улице, в Долгопрудный приехали ещё 10 «ребят».
«Мальчики» и «девочки» уже установлены на:
- Советская улица, 8/8;
- улица Циолковского, 10;
- улица Циолковского, 16;
- Октябрьская улица, 22к1;
- Дирижабельная улица, 19/17.
Сегодня, 28 августа, МБУ «Благоустройство» завершит монтаж макетов по следующим адресам:
- Дирижабельная улица, 9;
- Северная улица, 2;
- Ленинградская улица, 10А.
- Загорская улица, 30;
- улица Академика Лаврентьева, 29.
Чуть позднее в городе будут установлены еще 10 «детей»:
- Советская улица, 5;
- улица Циолковского, 18;
- Первомайская улица, 44;
- Октябрьская улица, 16А;
- улица Академика Лаврентьева, 2;
- Спортивная улица, 2;
- проспект Пацаева, 7к11;
- Речная улица, 20;
- Набережная улица, 15;
- улица 25-го съезда, 1Б.
В Госавтоинспекции МУ МВД России «Мытищинское» отметили, что эта инициатива содействует повышению уровня безопасности дорожного движения и снижению риска возникновения аварий.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.
«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня в XXI веке очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.