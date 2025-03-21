Качество контингента приехавших из-за границы студентов оставляет желать лучшего, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в Высшей школе экономики. По мнению министра, российским вузам нужно наращивать качество набора студентов-иностранцев, передает корреспондент РБК.

Фальков признался, что обычно трудности возникают с иностранными студентами, которые приехали в Россию для получения платного высшего образования.

«Лучше не выполнить показатели, но взять тех, кто действительно мотивирован на получение высшего образования, кто хочет учиться в России, кто приезжает сюда для учебы в университете», — высказался глава министерства науки и высшего образования в ходе пленарного заседания, посвященного укреплению позиции России в международном образовательном пространстве.

В 2024 году в России обучались свыше 395 000 иностранных студентов, сообщало Минобрнауки. Большинство (76,7%) из них приехали из стран СНГ, Китая и Индии.

С 1 апреля 2025 года иностранных студентов хотят обязать сдавать тест по русскому языку для поступления в вузы, заявлял вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.