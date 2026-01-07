Остатки с праздничного стола и реагенты: как помочь собаке при отравлении

Новогодние каникулы — режим повышенной опасности для собак. Среди основных рисков: остатки с праздничного стола, гости, которые могут угостить питомца без спроса, а также реагенты на улицах и следы антифриза. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО напомнил симптомы отравления у животных и основные правила оказания первой помощи.

«Мы всегда напоминаем, что лучшая мера безопасности — это профилактика, внимательность и бдительность. Но уследить за всем бывает довольно сложно, иногда невозможно. Если ваш питомец попал в беду, не вините себя, ваша задача сейчас — помочь ему не просто как можно скорее, но выполнить правильные действия, без дополнительного вреда», — сказал Голубев.

Симптомы отравления

Симптомы зависят от источника яда и его количества. Поэтому не всегда можно сразу распознать отравление. Классические симптомы включают рвоту, диарею, обильное слюнотечение. Но тяжелое состояние не всегда ограничивается только этим. Иногда у собак наблюдается тремор (можно связать с переохлаждением), вялость, апатия (похоже на обычную усталость). Но при отравлении питомец может демонстрировать, напротив, перевозбуждение, сопровождающееся судорогами, нарушением координации, учащенным дыханием. Обычно отравление — комбинация разных симптомов. Хозяин должен обращать внимание на это, а также на резкое изменение поведения. Любое отклонение от привычного поведения — это уже повод для беспокойства.

Первые действия

Обычно правила первой помощи предполагают, что владельцу питомца необходимо как можно скорее обратиться в ветеринарную клинику. Но специалист сможет назначить правильное лечение, только если предварительно выполнить следующие действия: определить источник отравления, сохранить источник яда или упаковку химического вещества с составом, зафиксировать время первых симптомов и возможного отравления. Если не обладать этой информацией, подбор антидота может быть затруднен, и можно упустить время.

Если по каким-то причинам владелец не можете доставить питомца в клинику, следует связаться с врачом по телефону, передать всю имеющуюся информацию и следовать инструкциям. Например, не все отравления можно лечить, вызывая рвоту, особенно когда речь идет о химическом отравлении.

Самостоятельная помощь

Если врач рекомендовал вызвать рвоту, классический и наиболее безопасный способ сделать это — использовать 3% перекись водорода в расчете 1 мл на 1 кг веса. Если питомец позволяет, можно аккуратно надавить на корень языка. Но следует помнить, что самостоятельные манипуляции опасны, и рвоту в домашних условиях стоит вызывать лишь в экстренных случаях.

Самое безопасное, что можно сделать самостоятельно — дать собаке сорбент, например, энтеросгель или активированный уголь. Доза активированного угля: 1 г на 1 кг веса собаки. Одна таблетка обычно равна 0,25 г. Обеспечьте доступ к свежей воде.

Также при отравлении изониазидом (обычно это яд догхантеров) ветеринар может попросить экстренно ввести пиридоксин (витамин В6) внутримышечно. Расчет по дозе: 1 мл на 5 кг веса при стандартном пятипроцентном растворе пиридоксина.

При этом следует помнить, что все действия в домашних условиях лучше согласовывать с ветеринаром хотя бы по телефону, иначе можно навредить питомцу. Единственное правильное решение — это доставить собаку в ветеринарную клинику с подробным анамнезом.

«Яды действуют по-разному: условно, при переедании организм имеет шансы восстановиться самостоятельно. При других отравлениях идет разрушение организма в течение нескольких часов или дней. А иногда счет идет на минуты. Именно поэтому невозможно подобрать универсальную схему лечения и оказания первой помощи, которая подошла бы всем», — заключил Голубев.

