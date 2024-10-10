Остановку запретили у Зачатьевского храма Чехова на время молебна о Победе

В Подмосковье ограничили остановку на время молебна в Зачатьевского храме

У Зачатьевского храма городского округа Чехов с 21:00 11 октября по 16:00 13 октября запретили остановку транспортных средств, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Решение принято для обеспечения безопасности всех участников мероприятия.

Для удобства посетителей на участке автомобильной дороги Чехов — Кресты, расположенном недалеко от храма, будут организованы временные остановки общественного транспорта.

Также автомобилисты могут воспользоваться парковками на новом кладбище и перед зданием администрации.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на территории России проходит Всероссийский молебен о Победе с участием исторической Казанской иконы Божией Матери. Чудотворная святыня, перед которой молились Минин и Пожарский перед взятием Кремля, посетит 66 городов страны, начиная от Петропавловска-Камчатского и заканчивая Калининградом.



В Чехове икона будет находиться 12 октября с 9:00 до 21:00,13 октября с 6:30 до 16:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.