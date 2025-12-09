Осознанный бинджвотчинг: как залипнуть на сериал с пользой

Длинными осенними вечерами многие люди чаще выбирают не прогулку, а чай, плед и «еще одну серию». Что происходит во время «киномарафона» и как сделать этот процесс не только приятным, но и полезным, рассказали РИАМО эксперты видеосервиса Movix от провайдера «Дом.ру» и психолог, системный психотерапевт и КПТ-терапевт Диана Арапова.

Удовольствие без усилий

Люди любят сериала, так как сюжет захватывает, мозг вырабатывает дофамин — гормон удовольствия. И чем дольше человек смотрит что-то интересное, тем сильнее хочется продолжить.

«Организму не нужно прилагать усилий — просто включаешь сериал и получаешь подпитку. Со временем мозг привыкает к удовольствию от просмотра: так формируется привычка смотреть сериалы часами», — отметила психолог.

Кроме того, дело в эмоциях. Зачастую сериал включают, когда чувствуют скуку или усталость. Киноистория помогает отвлечься от повседневных забот или получить яркие эмоции, которых не всегда хватает в реальной жизни.

Осознанный бинджвотчинг

Привычка смотреть сразу несколько серий или сезон целиком называется бинджвотчингом. По словам психолога, такой просмотр не опасен, но важно, чтобы он оставался осознанным. Если заранее запланировать, что именно хочется посмотреть, и выбирать для просмотра удобный день или вечер, то это делает сериал частью своего расписания. Можно заблаговременно составить подборку, добавив интересный контент в избранное на видеосервисе.

«Когда человек понимает, почему он это смотрит, делает паузы или обсуждает увиденное — это здоровый отдых. Когда вы пообещали себе лечь спать, но вместо этого раз за разом нажимаете на кнопку „следующая серия“, то теряете контроль. Часто это приводит к внутреннему конфликту: я хотел отдохнуть, но теперь чувствую вину», — пояснила Арапова.

Когда раз за разом сериал из средства расслабления превращается в способ бегства от реальности, стоит задуматься о причинах и постараться вернуть утерянный контроль.

Сериал с пользой

Просмотр сериалов может быть терапевтичным. Иногда человеку важно погрузиться в чужую историю и прожить эмоции, которых он не испытывал в реальной жизни (или не позволял себе этого делать). Один из способов сделать просмотр полезнее — смотреть сериал не в одиночестве.

«Когда человек смотрит кино с близкими, то, как правило, обсуждает его, спорит о поступках героев, делится впечатлениями. Это превращает просмотр из пассивного времяпрепровождения в более осмысленное и эмоционально насыщенное занятие», — объяснила специалист.

Пространство для диалога можно создать, даже если нет компании. Например, можно обсудить сериал с кем-то из знакомых уже после просмотра или записать мысли для себя.

Как смотреть сериалы

Заранее решите, сколько серий будут просмотрены. Если есть ограничения по времени — определить лимит. А если весь день или вечер свободен — можно позволить себе «киномарафон», но с перерывами.

Надо отслеживайть свое состояние. После каждой серии задавать себе вопрос: «Мне все еще интересно, или я смотрю на автопилоте»?

Если чувствуется скука или раздражение — лучше остановиться и продолжить позже.

Делайте паузы. Обычно видеосервисы позволяют ставить видео на паузу, чтобы сделать перерыв. Можно обсудить сюжет с близкими, заварить чай, подышать свежим воздухом — это поможет не терять связь с реальностью.

«Наши клиенты включают сериалы чаще всего. Из 17,7 млн часов, которые пользователи посвятили просмотру видеоконтента этим летом, на сериалы пришлось 14,7 млн часов — в 3 раза больше, чем год назад. Для сравнения: фильмы смотрели „всего“ 2,8 млн часов. Сериалы стали популярным видом отдыха, и мы стараемся обеспечить разнообразие контента и удобство просмотра», — отметили эксперты видеосервиса Movix.

В мире, где люди постоянно «включены»: новости, мессенджеры, соцсети, сериалы становятся способом поставить окружающую действительность на паузу и дать себе небольшую передышку. Это безопасный способ проживать эмоции, получать удовольствие и восстанавливаться. Главное — чтобы бинджвотчинг был осознанным выбором, а не автоматической реакцией, заключила Арапова.

