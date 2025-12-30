Особая внимательность: автоэксперт рассказал об опасностях в праздники

Автомобильный эксперт Дмитрий Попов заявил, что в новогодние праздники владельцам машин стоит быть особенно внимательными: мошенники изобретают все новые и новые способы обмана, сообщает RT .

«Люди, которые совершают эти действия, пользуются тем, что народ невнимателен, забывает включить сигнализацию на брелке. Автомобилисты думают, что все и так на виду», — пояснил специалист.

Злоумышленники часто полагают, что в праздничные дни правоохранительные органы располагают меньшим количеством ресурсов, однако, по словам специалиста, это ошибочное мнение.

Он подчеркнул, что не существует каких-либо специфических способов защиты от угона. Важно уделять внимание корректной работе сигнализации. По возможности, рекомендуется парковать автомобиль в зоне видимости камер наблюдения.

Помимо этого, эксперт настоятельно призвал не оставлять транспортное средство без присмотра на продолжительное время.

