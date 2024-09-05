Основы национального благополучия обсудили сотрудники Росреестра Подмосковья

Сотрудники управления Росреестра по Московской области приняли участие в мероприятии, организованном Росреестром при взаимодействии с Российским обществом «Знание», и прослушали лекцию на тему: «Нравственно-патриотические качества граждан как основа благополучия». Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Спикером выступил российский актер театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущий, общественный деятель, соучредитель фонда «Я есть!» Егор Бероев.

Участники мероприятия вместе со спикером обсудили ряд актуальных на сегодняшний день вопросов, в том числе основы национального благополучия и нравственно-патриотических качеств граждан, как один из важнейших аспектов.

Российское общество «Знание» — это прекрасная площадка для диалога. Встречи с общественными деятелями, представителями научного сообщества, политиками позволяют государственным гражданским служащим судить о происходящих событиях в России со знанием истории своей страны и направлены на распространение знаний о достижениях в науке, культуре, экономике и т. д.

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