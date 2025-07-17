В Сергиево-Посадском округе летом отремонтируют дорожное покрытие по 45 адресам

Планируется привести в порядок трассы в Сергиевом Посаде, Хотькове, Краснозаводске, Пересвете и ряде других населенных пунктов, где ранее проезжая часть была только из щебенки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«На данный момент дорожное покрытие отремонтировано уже по 25 адресам, 10 дорог — в работе, к еще десяти планируется приступить в ближайшее время», — сказал замглавы Сергиево-Посадского округа Андрей Досавицкий.

Он отметил, что планка требований к работе подрядных организаций высокая. Уже есть объекты, которые не прошли экспертизу. Неудовлетворительные участки дорожного покрытия строители будут переделывать по гарантии.

Все работы идут по графику, за ними следит заказчик — МБУ «Благоустройство СП», администрация округа и совет депутатов. На некоторых объектах ремонт задерживается, например, из-за погодных условий.

Все запланированные дороги будут отремонтированы до 1 октября.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.

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