Основатель «Додо Пиццы» пригласил в Москву главу семьи ямальских оленеводов

Основатель сети «Додо Пицца» Федор Овчинников после пятимесячного пребывания в ямальской тундре в 2025 году, которое, по его словам, заставило его о многом задуматься, отблагодарил принимавшую его семью кочевников, сообщает «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.

«Федор пригласил в Москву главу семейства Василия Сэротэтто (по-доброму Федор его называет дядя Вася). И сводил его в Московский планетарий и зоопарк; на баскетбольный матч; на выставку про Арктику в Третьяковке (куда же без родной темы), в японский ресторан и даже в редакцию „Российской газеты“, где у Василия взяли интервью», — пишет Telegram-канал «Пул 89».

В конце года миллионер планирует представить публике документальный фильм «147 дней в тундре», снятый им во время путешествия по Ямалу. Он намерен пригласить Василия на премьерный показ.

В течение пяти месяцев Федор Овчинников наблюдал за бескрайними пейзажами Ямала. Часто вокруг не было ничего, кроме снега. Он поделился советами о том, как жителю мегаполиса выжить в подобных условиях и сохранить рассудок.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.