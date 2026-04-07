Осмотры филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Московскому военному округу завершены на 90%

На объектах филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, расположенных в Московском военном округе (МВО) завершаются мероприятия по весеннему осмотру, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты производственных участков жилищно-коммунальных служб совместно с представителями воинских частей Министерства обороны Российской Федерации уже провели осмотр более 10 тысяч объектов казарменно-жилищного фонда, свыше 600 объектов теплового хозяйства и около 1000 объектов водопроводно-канализационного хозяйства. Кроме того, было проверено более 800 объектов водоснабжения и канализации.

В настоящий момент осмотрено более 90% общего количества объектов и инженерных сетей.

Весенние осмотры являются важным этапом в подготовке инфраструктуры к летнему сезону, позволяя оценить текущее состояние зданий и инженерных систем. В ходе осмотра специалисты тщательно анализируют каждый элемент, выявляя потенциальные проблемы и определяя необходимость проведения ремонтных работ или модернизации.

На основе результатов весеннего осмотра будет разработан план заявок на капитальный и текущий ремонт на 2027 год.

Диспетчерские службы работает в круглосуточном режиме, обеспечивая оперативное реагирование на возникающие ситуации. Аварийно-ремонтные бригады находятся в полной готовности, а также создан необходимый запас труб, узлов и агрегатов для эффективного обслуживания объектов теплового и водопроводно-канализационного хозяйства.