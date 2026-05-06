В России выступили с инициативой смягчить наказание для педофилов. Депутаты выступили против, отметив, что ослабление защиты детей является недопустимым, сообщает URA.RU .

Предложение о смягчении наказание для педофилов было зарегистрировано на платформе РОИ. Авторы инициативы выступили за то, чтобы перестать автоматически считать тяжкими преступлениями часть действий против детей. Также они заявили о необходимости пересмотреть экспертизы, так как «показаний ребенка может быть недостаточно».

Депутаты раскритиковали эту идею. В частности тюменский парламентарий Госдумы Ксения Горячева отметила, что ребенок — это сторона, которая не может себя защитить, потому эта задача ложится на плечи государства.

Попытка смягчить жесткие нормы наказания для педофилов под предлогом редких злоупотреблений — «это прямой риск для тех, кто и так остается беззащитным», отметила депутат.

