Литовский активист Валдас Барткевичюс* рассказал, что потерял поддержку некоторых спонсоров, финансировавших его закупку транспорта для ВСУ, после осквернения мемориала в Курской области. Об этом сообщает Газета.ru .

Ранее СМИ писали, что литовец осквернил памятник Воинам Освободителям в Судже Курской области.

В соцсетях активист пожаловался, что после осквернения памятника в Курской области даже те, кто поддерживает ВСУ, осудили его. Поэтому он лишился отдельных спонсоров.

Еще Барткевичюс* говорил о необходимости полного запрета русского языка и культуры в Литве и европейских странах. Также в декабре прошлого года мужчина осквернил памятник поэту Александру Пушкину в Вильнюсе, а весной этого года оправдал теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».

* внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ.