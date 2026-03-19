Оскорбили в Интернете? Юрист объяснил, как быстро довести дело до суда

Скриншоты переписки, нотариальное заверение страниц и заявление в суд — все это может стать основанием для ответственности при оскорблениях на просторах Интернета, сообщил РИАМО руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры», адвокат Антон Ключко.

«Для начала надо прояснить, что за клевету и оскорбления ответственность может быть как административная, так и уголовная. От этого будет отличаться и порядок привлечения. Оскорбление и клевета со стороны юридического лица — это административные правонарушения и наказываются они статьями КоАП. И для привлечения лица к ответственности нужно будет написать заявление в прокуратуру», — сказал Ключко.

Он отметил, что прежде нужно озаботиться надлежащей фиксацией доказательств совершения этих правонарушений. Для доказательств достаточно будет аудио/видео файла. Если правонарушение было совершено в Интернете (в комментариях на сайте или в мессенджере), то нужно сразу же сделать скриншоты, подтверждающие данный факт.

«Если есть риск, что доказательства могут быть удалены нарушителем — не ограничиваться скриншотами и сразу же пойти к нотариусу, чтобы заверить у него страницы/переписки. При этом действовать нужно быстро, так как срок привлечения по данным статьям КоАП к ответственности составляет всего 3 месяца», — предупредил адвокат.

Ключко уточнил, что с клеветой, которую распространяет не юрлицо, а вполне себе живой человек — точно также нужно заверить страницы в Сети у нотариуса. Только заявление нужно подавать не в прокуратуру или полицию, а сразу мировому судье по ст. 128.1 УК РФ (клевета).

«В этом случае в идеале нужно предварительно провести свое независимое лингвистическое исследование, которое бы установило, что высказанные фразы являются не субъективным мнением, а именно клеветническими сведениями. Так как ст. 128.1 УК РФ — это дело частного обвинения и сбор доказательств будет лежать исключительно на вас — то такое исследование сильно повысит ваши шансы на привлечение виновного к ответственности», — рассказал эксперт.

