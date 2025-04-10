Ошибки и сарказм: ученики назвали главные «красные флаги» в учителях

Skysmart: ученики рассказали, что не будут доверять учителям, пишущим с ошибками

Опрос показал, что хорошие отношения с учителем важны для успеваемости современных школьников. 62% респондентов рассказали, что если с педагогом складываются хорошие отношения, то и предмет становится интереснее, а оценки — выше, сообщили РИАМО в пресс-службе онлайн-школы для детей и подростков Skysmart.

Однако не всегда у учителей получается построить доверительные отношения с учениками. Иногда на первый план выходят «красные флаги» — тревожные сигналы, которые отталкивают ребят.

Школьники указали наиболее тревожные моменты. 28% учеников считают, что ошибки в речи и письме учителя настораживают больше всего, а 22% не нравится учитель, который смеется над учениками и не заслуживает доверия.

Кроме того, 17% учеников отметили, что занятость педагога посторонними делами во время урока – это неуважение к учебному процессу, снижает мотивацию. Не приемлют грубость и крик 14% респондентов. Еще 10% назвал недопустимым разговоры преподавателя по телефону во время занятия.

9% учеников считают странной неуверенность учителя в подаваемом им в материале, невозможность ответить на их вопрос.

«Выбор хорошего учителя — это не только про знания предмета, но и про умение выстраивать доверительные отношения с учеником. Родителям, которые подбирают репетитора, стоит обратить внимание на несколько важных моментов», — сказала академический директор Skysmart Анастасия Екушевская.

Она уточнила, что при выборе наставника следует узнать, как он реагирует на ошибки ученика (хороший педагог поддержит и поможет разобраться), как вернуть у ребенка интерес к предмету (учитель может предложить разные методики и найти индивидуальный подход), как поддерживает дисциплину на уроках (если учитель только строго требует без учета диалога и мотивации — это повод задуматься).

В результате опроса специалисты выяснили, что школьники ждут от преподавателя взаимного уважения (31%), поддержки и веры в их успех, даже когда что-то не получается (30%), возможности открыто говорить с учителем и не бояться осуждения (23%), общения с учителем в неформальной обстановке (15%).