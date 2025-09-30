Осенняя обрезка деревьев: лайфхаки для идеального сада на даче

Эксперт Галкин: обрезать деревья осенью надо после листопада и до морозов

Правильная подготовка сада к зиме закладывает основу для его пробуждения весной. Грамотная обрезка деревьев в этот период — это не просто процедура, а фундаментальный вклад в здоровье плодовых деревьев, который требует продуманного подхода, сообщил РИАМО эксперт, директор по продукту бренда STARWIND Александр Галкин.

Лайфхаки по уходу за деревьями осенью

Выбор времени для осенней обрезки напрямую зависит от климатической зоны и текущих погодных условий. Ключевое правило: успеть провести работы после листопада, когда дерево перешло в состояние покоя (обычно это период с конца сентября по ноябрь), но до наступления устойчивых морозов. При этом разные культуры требуют индивидуального подхода.

Осень — отличное время для обрезки зимостойких деревьев и кустарников. Смело можно приводить в порядок: яблони и груши, смородину, крыжовник, жимолость. А вот косточковые культуры (вишня, черешня, абрикос, персик) осенью лучше не трогать. Если обрезать их перед зимой, свежие срезы могут подмерзнуть, и дерево серьезно ослабнет. Для этих деревьев допустима только вынужденная санитарная обработка: удаление сломанных и явно больных ветвей. Основную формирующую обрезку лучше перенести на раннюю весну.

После любой обрезки все срезы диаметром более 2 см необходимо обработать защитным составом. Садовый вар или специальная дезинфицирующая паста создадут барьер для проникновения инфекций и помогут срезу быстрее зажить.

«Не забывайте ухаживать за инструментами после работы. Тщательно очищайте лезвия от сока и древесных остатков. Затачивайте лезвия для будущих работ, протирайте их спиртом или специальным раствором, чтобы предотвратить распространение болезней между растениями. Хранить инструменты следует в сухом месте, чтобы избежать коррозии», — отметил эксперт.

Техника безопасности при обрезке деревьев

«Осенняя обрезка необходима для удаления сухих, больных и поврежденных ветвей. Это помогает уничтожить зимующих вредителей и предотвращает распространение заболеваний. Наконец, осенняя обрезка готовит деревья к зимним нагрузкам: прореживание кроны предотвращает накопление чрезмерного количества снега, снижая риск обламывания ветвей под его тяжестью», — сказал Галкин.

Непосредственно во время обрезки ваша безопасность зависит от использования правильной техники работы и средств индивидуальной защиты. Наденьте перчатки для защиты рук от заноз и щепок, защитные очки, которые уберегут глаза от опилок и случайных щепок, и удобную нескользящую обувь на толстой подошве для устойчивости.

Работая с электрической или бензопилой, всегда располагайтесь так, чтобы ваши ноги и туловище не находились на линии ее возможного срыва, а отпиливая тяжелую ветку, предварительно сделайте подпил снизу, чтобы избежать неконтролируемого отламывания коры на стволе. Не работайте с садовым инструментом, поднявшись на неустойчивую табуретку, ящики или приставную лестницу — используйте только прочную стремянку с широкими упорами, а еще лучше привлекайте на подстраховку помощника, который придержит лестницу и сможет помочь в случае необходимости.

Инструменты для осенней обрезки

Правильный выбор инструментов становится залогом успешной обрезки. Для тонких веток (до 3 см в диаметре) используйте садовые секаторы и сучкорезы.

Для толстых ветвей и сучьев применяйте цепные пилы. Электрические цепные пилы, включая аккумуляторные, отлично подходят для работы в саду благодаря своему небольшому весу и низкому уровню шума, а мощные бензиновые модели незаменимы для полностью автономной работы вдали от дома.

Завершающим этапом работ является уборка: опилки удобнее всего убирать с помощью воздуходувок или веерных граблей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.