Осенью в парке Малевича откроется масштабный банный комплекс

В Парке Малевича осенью откроется новый большой банный комплекс «Бани Малевича» площадью 7000 кв. м. Он расположен на Рублевско-Успенском шоссе, в живописной рекреационной зоне с видом на хвойный лес. Название комплекса связано с Казимиром Малевичем, который жил неподалеку и уделял внимание банной тематике в своих работах, считая баню важным местом для русского человека, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Парк Малевича в Одинцово — это любимое место для жителей и гостей Подмосковья, особенно для тех, кто любит активный отдых. Здесь есть футбольные и волейбольные площадки, зоны для воркаута, велосипедные дорожки, а также павильон проката инвентаря и два кафе. Осенью этого года на территории откроется современный банный комплекс», — сказал зампред Правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Банный комплекс спроектирован архитекторами из DBA Group под руководством Владислава Андреева. Здание выполнено в стиле модернизма с принципом «меньше значит больше». Его форма напоминает букву Y: от центрального круга отходят три крыла, что помогает удобно распределять потоки посетителей и сохранять атмосферу уюта и спокойствия даже в самые загруженные дни. Во внутренних банных дворах расположились большие купели и качели для отдыха.

Фасад здания сочетает термообработанный гранит, натуральное дерево и стекло, что создает современный и экологичный облик. Большие панорамные окна позволяют гостям наслаждаться видом на лес и чувствовать единение с природой.

В комплексе работают четыре зоны — мужская, женская, общественная и VIP. В мужском разряде две парные на 130 гостей с печами из карельского пироксенита и красного кирпича, холодные купели, джакузи, хаммамы, банный двор и ресторан с камином. Женский разряд — самый большой в России, рассчитан на 120 гостей, предлагает классическую и травяную парные, хаммам, салон красоты и спа-кабинеты с видом на лес. Общественная зона подходит для семей и больших компаний: здесь есть русская кухня, бар, травяная парная и детские зоны с безопасным паром. VIP-зона включает три двухэтажных банных дома с отдельным въездом, террасами, купелями и бильярдными, а также круглосуточным консьерж-сервисом.

Особое внимание уделено современным технологиям: в VIP-зонах установлены «умные» печи, которыми можно управлять через смартфон. Все печи сделаны из нержавеющей стали и защищены от коррозии, что гарантирует безопасность и долгий срок службы.

Комплекс находится всего в 30 минутах езды от центра Москвы, окружен вековыми соснами и арт-объектами современных художников. Во время строительства не пострадало ни одно дерево, а территория дополнительно озеленяется.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.