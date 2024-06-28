«Оса просто огромная»: сколии-гиганты замечены в Подмосковье

На территории Подмосковья замечены осы-гиганты — сколии, это одно из крупнейших насекомых в России. Об этом сообщает пресс-служба областного Минэкологии.

«Впервые на территории Московской области эти насекомые были обнаружены специалистами — энтомологами в 2018 году в городском округе Луховицы. Регулярно их находили и в последующие годы», — заявил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

По его словам, сколия-гигант является кандидатом на включение в Красную книгу Московской области.

Тело взрослой сколии-гиганта в длину достигает 5-6 см, а размах крыльев и того больше. Это насекомое в несколько раз крупнее стандартных ос.

Устрашающая внешность сколии на самом деле только кажущаяся. Сколии — это одиночные осы, они не представляют опасности для человека, так как их яд в несколько раз слабее обычной осы.

По образу жизни личинки сколии паразитируют на личинках крупных пластинчатоусых жуков. Основными хозяевами личинок сколии гигантской являются личинки жука-носорога, а также, вероятно, хрущей.