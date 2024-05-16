Оружейник Владислав Лобаев обвинил Северную Корею в краже разработки

Мужчина утверждает, что разработал мультикалиберную бесшумную винтовку DVL-10 M1 «Диверсант». За некоторое время до начала СВО, на его предприятие приехали корейцы и купили несколько образцов винтовки.

Корейцы объяснили, что винтовки нужны им для охоты. Они оформили все необходимые документы и уехали. Через несколько дней в Сети появилось фото корейского лидера с такой винтовкой.

Оружейник утверждает, что корейцы сделали реплику DVL-10 M1, но с менее эффективными теххарактеристиками в сравнении с оригиналом.